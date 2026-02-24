Ad Acapulco, nel primo turno dell’ATP 500, è arrivata una sorpresa di rilievo: Alex de Minaur, numero sei del mondo, è stato eliminato dall’americano Patrick Kypson, numero 103 ATP, con il punteggio di 6‑1 6‑7(4) 7‑6(4). L’incontro, durato due ore e quarantuno minuti, ha visto Kypson, qualificato, centrare una delle vittorie più importanti della sua carriera. Al prossimo turno affronterà il connazionale Brandon Nakashima.

Non è andata meglio al britannico Cameron Norrie, numero 26 ATP, superato con un netto 6‑3 6‑2 dallo spagnolo Rafael Jódar, entrato in tabellone con una wild card.

Jódar si è imposto con autorità e ora attende il vincente tra Terence Atmane e Grigor Dimitrov.

Vittorie in rimonta per Vacherot e Davidovich Fokina

Valentin Vacherot, numero 27 ATP, ha rimontato il rappresentante di Hong Kong Chak Lam Coleman Wong (numero 125) imponendosi per 4‑6 6‑3 6‑2 dopo quasi due ore di gioco. Il monegasco affronterà negli ottavi il vincente tra Gaël Monfils (wild card) e Damir Džumhur.

Successo anche per Alejandro Davidovich Fokina, numero 14 del ranking, che ha superato il tedesco Daniel Altmaier (numero 53) con un punteggio di 7‑5 6‑3. Il suo prossimo avversario sarà il vincente tra Mattia Bellucci e Rinky Hijikata.

Contesto e prospettive

La giornata inaugurale del torneo ha riservato risultati sorprendenti, con l’eliminazione precoce di due teste di serie.

Emergono, tuttavia, le conferme del buon momento di forma di Davidovich Fokina e Vacherot. Kypson, con questa vittoria, si regala un’occasione importante contro Nakashima, mentre lo spagnolo e il monegasco puntano a proseguire il loro cammino nel tabellone.