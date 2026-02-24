Durante la seconda settimana di test in Bahrain, Giorgio Piola ha delineato un quadro tecnico chiaro: Mercedes e Ferrari sembrano essere in vantaggio su McLaren e Red Bull. Questo primato è attribuibile a soluzioni aerodinamiche innovative, particolarmente difficili da replicare per i team concorrenti.

Le osservazioni di Piola sui test in Bahrain

Piola ha sottolineato come, contrariamente alle aspettative di una rivoluzione regolamentare simile a quella del 2014, la maggior parte dei team abbia potuto effettuare un elevato numero di giri, dimostrando una buona affidabilità.

La vera sorpresa è emersa dalla Ferrari, che ha introdotto soluzioni inedite. Come ha evidenziato Piola, “era dal 2017 che la Ferrari non stupiva in un cambio di regolamento con soluzioni inedite”. In particolare, è stata notata un’ala posteriore con flap che si rovescia di 180°, una configurazione mai osservata prima. Questa innovazione è stata resa possibile dal nuovo regolamento, che non pone limitazioni sulla transizione del DRS. Inoltre, la Ferrari ha ottimizzato il posizionamento del differenziale, arretrandolo il più possibile. Questo ha permesso di creare un volume aerodinamico che convoglia l’aria dello scarico verso l’alto, migliorando significativamente l’efficacia del diffusore. Piola ha concluso che tale soluzione è “difficile da copiare” poiché richiede lo sviluppo di un nuovo cambio, un processo costoso e dispendioso in termini di tempo.

Contesto tecnico e reazioni del paddock

Altri osservatori tecnici confermano l’eccezionalità della soluzione adottata dalla Ferrari. Si tratta di un flap posteriore capace di ruotare fino a 270°, ribaltandosi completamente e assumendo una configurazione opposta a quella tradizionale. Questo meccanismo consente una drastica riduzione della resistenza aerodinamica (drag) in rettilineo e un incremento dell’efficienza energetica. Tale beneficio è ulteriormente potenziato dalla generazione di lift, che favorisce l’estrazione dell’aria dal diffusore. Tuttavia, la transizione tra le diverse modalità operative richiede un controllo aerodinamico estremamente raffinato, fattore che rende la soluzione non facilmente replicabile da parte degli altri team.

In sintesi, le analisi di Piola evidenziano come Ferrari e Mercedes si trovino attualmente un passo avanti rispetto a McLaren e Red Bull, grazie all’adozione di innovazioni tecniche audaci e complesse da emulare.