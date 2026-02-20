Carlos Alcaraz consolida il suo primato nel ranking ATP grazie al suo percorso nel torneo ATP 500 di Doha. Jannik Sinner, invece, vede allontanarsi la possibilità di tornare al numero 1. Il tennista spagnolo ha guadagnato punti preziosi, mentre l'azzurro è stato eliminato ai quarti, complicando la sua rincorsa alla vetta.

Alcaraz allunga nel ranking ATP

Alcaraz, già in semifinale a Doha, ha incamerato 200 punti netti. Sinner, fermatosi ai quarti, si è fermato a 100 punti. Sebbene entrambi abbiano guadagnato lo stesso numero di punti netti, Alcaraz ha la concreta possibilità di aumentare il suo vantaggio.

La finale del torneo vale infatti altri 130 punti, la vittoria finale ulteriori 170, per un totale potenziale di 300 punti nei prossimi due match.

Sinner frenato ai quarti

L'eliminazione di Sinner ai quarti di finale per mano di Jakub Mensik ha interrotto la possibilità di una finale contro Alcaraz. Questo risultato complica ulteriormente le sue possibilità di riagguantare la vetta del ranking nel breve termine.

Proiezioni e contesto della classifica

Il margine di Alcaraz nei confronti di Sinner, a partire da lunedì prossimo, oscillerà tra i 2.800 e i 3.100 punti. Sinner dovrà attendere ancora per poter insidiare il numero 1, ma avrà nuove opportunità di avvicinamento nei prossimi importanti tornei di Indian Wells e Miami.

La sfida per la vetta

La battaglia per il numero 1 del ranking mondiale è una sfida che vede contrapposti principalmente Alcaraz e Sinner. Prima dell'inizio del torneo di Doha, lo spagnolo vantava un vantaggio di 2.850 punti. Alcaraz ha già raggiunto le semifinali battendo Karen Khachanov e si prepara ad affrontare Andrey Rublev. Sinner, dal canto suo, aveva iniziato il torneo con una vittoria convincente su Tomas Machac, ma è stato poi fermato da Mensik nei quarti di finale.