Sabato 21 febbraio, il Cortina Curling Olympic Stadium ospiterà due finali di curling valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Alle 14:05 si disputerà la finale femminile per il bronzo, mentre alle 19:05 toccherà alla finale maschile per l'oro.

Programma e modalità di visione

Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2, in alternanza con altri sport. Lo streaming sarà garantito da Rai Play (in chiaro), mentre Discovery Plus e HBO Max offriranno la copertura integrale. Inoltre, OA Sport fornirà una diretta testuale per seguire ogni istante delle competizioni sul ghiaccio.

Contesto e importanza delle finali

Questa giornata rappresenta il momento culminante del torneo di curling olimpico. La finale femminile assegnerà la medaglia di bronzo, mentre quella maschile determinerà il campione olimpico. Si tratta di appuntamenti di grande rilievo per le squadre in gara e per il pubblico italiano, che potrà seguire le competizioni sia in televisione sia in streaming.

Dettagli sulle trasmissioni

Il programma dettagliato, con gli orari precisi delle finali e le modalità di trasmissione, è stato reso noto da OA Sport. La finale femminile per il bronzo inizierà alle 14:05, mentre la finale maschile per l’oro è prevista per le 19:05. Rai 2 trasmetterà le gare in diretta, con la possibilità di seguirle in streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max, oltre alla diretta testuale su OA Sport.

Questi eventi segnano il gran finale del curling olimpico, con le medaglie in palio e l'attenzione degli appassionati puntata sulle ultime sfide della disciplina in vista di Milano Cortina 2026.