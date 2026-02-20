Andrea Kimi Antonelli ha siglato il miglior tempo nella terza e conclusiva giornata dei test pre‑stagionali di Formula 1, tenutisi sul circuito di Sakhir. Il giovane pilota italiano ha concluso la sessione precedendo George Russell e Oscar Piastri, confermando le positive impressioni maturate nei giorni precedenti.

Test in Bahrain: chi, cosa, quando e dove

L'ultima giornata di test in Bahrain si è svolta il 13 febbraio 2026 sul circuito di Sakhir. Antonelli ha fatto registrare il tempo più veloce in 1’33"669, piazzandosi davanti a George Russell e Oscar Piastri.

Le condizioni meteorologiche sono rimaste ottimali per l’intera durata della sessione, consentendo ai team di portare a termine i rispettivi programmi di lavoro.

Dettagli della sessione di test

Antonelli ha stabilito il riferimento cronometrico della giornata con 1’33"669. Russell ha concluso in seconda posizione, mentre Piastri ha completato la top‑3. Gli altri piloti hanno proseguito il lavoro su assetti e simulazioni di gara, acquisendo dati preziosi in vista dell’imminente inizio del campionato.

Focus tecnico: Hamilton e il suo programma

Durante la seconda giornata di test, Lewis Hamilton ha riscontrato un problema tecnico che ha limitato la sua attività in pista. Tuttavia, il team è riuscito a risolvere l'inconveniente nel corso della giornata.

Hamilton ha completato 84 giri, sottolineando l'importanza del lavoro svolto per una preparazione ottimale della stagione.

Contesto e prospettive per il Mondiale 2026

La conclusione dei test in Bahrain segna la fine della fase di preparazione in vista del Mondiale 2026, il cui avvio è previsto con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. I team hanno raccolto dati fondamentali per ottimizzare le monoposto e affrontare al meglio la nuova stagione agonistica.