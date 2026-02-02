Al termine degli Australian Open 2026, il ranking ATP aggiornato al 2 febbraio vede Carlos Alcaraz confermarsi al comando con 13.650 punti. Lo spagnolo vanta un vantaggio di oltre 3.000 lunghezze su Jannik Sinner, fermo a 10.300 punti. Lorenzo Musetti mantiene la quinta posizione con 4.405 punti.

Il successo di Alcaraz a Melbourne ha avuto ripercussioni immediate sulla classifica mondiale. Il trionfo nello Slam australiano ha permesso allo spagnolo di completare il Career Grand Slam a soli 22 anni, consolidando la leadership con un margine significativo su Sinner, eliminato in semifinale.

La top‑10 aggiornata

La graduatoria dei primi dieci giocatori al mondo vede Alcaraz in testa, seguito da Sinner al secondo posto. Al terzo si conferma Novak Djokovic, davanti ad Alexander Zverev e a Lorenzo Musetti. Completano la top‑10 Alex de Minaur, Taylor Fritz, Félix Auger‑Aliassime, Ben Shelton e Alexander Bublik.

Gli altri italiani in classifica

Oltre a Sinner e Musetti, altri due azzurri figurano tra i primi cento: Flavio Cobolli è al ventesimo posto, mentre Luciano Darderi occupa la ventitreesima posizione. Matteo Berrettini (58°), Lorenzo Sonego (60°), Matteo Arnaldi (65°) e Mattia Bellucci (74°) completano la pattuglia italiana nella top‑100.

L'impatto degli Australian Open

La classifica ATP del 2 febbraio 2026 riflette l’impatto decisivo degli Australian Open.

Alcaraz ha guadagnato terreno grazie al titolo Slam, mentre Sinner ha perso punti per la sconfitta in semifinale. Musetti, pur fermato da un infortunio nei quarti, resta saldo al quinto posto. Cobolli e Darderi consolidano la presenza italiana nella top‑30, segno di un movimento in crescita nel tennis nazionale.