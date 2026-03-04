La Ferrari si prepara al debutto nel Mondiale di Formula 1 2026, in programma a Melbourne (Australia) nel weekend dal 6 all’8 marzo. Il team principal Frederic Vasseur ha evidenziato l’importanza di affrontare la prima gara con “concentrazione e umiltà”, in un contesto segnato da profonde novità tecniche.

Un avvio di stagione carico di incognite

Vasseur ha ricordato che i test pre-stagionali, svolti a Barcellona e Sakhir, hanno permesso di raccogliere una quantità significativa di dati utili per comprendere la nuova SF‑26. Tuttavia, ha sottolineato che “le condizioni dei test non sono mai del tutto rappresentative” e che Melbourne rappresenterà “la prima vera occasione per valutare la nostra competitività rispetto agli avversari”.

Affidabilità e adattamento: le chiavi del weekend

In un contesto di rivoluzione tecnica — con cambiamenti radicali in power unit, aerodinamica, telaio e gestione energetica — Vasseur ha evidenziato come l’affidabilità possa rivelarsi un fattore determinante. “In un contesto così diverso, l’affidabilità sarà un fattore ancor più importante e si potrebbe assistere a una gara in cui a prevalere potrebbe essere il più consistente piuttosto che il più veloce”, ha affermato.

Con queste premesse, il team si presenta al via con la consapevolezza di aver svolto un lavoro metodico su diverse aree chiave della vettura, ma anche con la cautela necessaria per affrontare un weekend che si annuncia pieno di incognite.

I test in Bahrain hanno permesso di completare un buon numero di chilometri e raccogliere dati preziosi per migliorare la comprensione della SF‑26.

La strategia Ferrari per il GP d’Australia

Melbourne sarà la prima vera occasione per valutare la competitività della Ferrari rispetto agli avversari. Come sempre a inizio stagione, ci sono molte incognite, ma la squadra affronterà il weekend con la massima concentrazione e umiltà. L’affidabilità, in particolare, sarà un elemento cruciale data la portata delle modifiche regolamentari. La Ferrari si presenta quindi con un approccio misurato, puntando sulla consistenza per massimizzare il risultato nella prima tappa del campionato.