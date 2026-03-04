Patrick Hassan, playmaker romano classe 2007 della Dolomiti Energia Trentino, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni dopo la recente vittoria della Coppa Italia. "Un’emozione bellissima", ha dichiarato, ricordando "il pubblico, tutti i tifosi di Trento a festeggiare, tutto lo staff, i presidenti". Un momento indimenticabile vissuto "tutti in mezzo al campo, con la Coppa, il capitano".

Il confronto tra campionati e il sogno di allenare

Ospite di Talent Zone, il giovane atleta ha analizzato le differenze tra Eurocup e campionato: "Sicuramente, almeno per me, è un po’ più difficile.

La fisicità ti fa sentire molto di più. Quindi anche atleticamente, secondo me, stanno un passo avanti". Hassan ha inoltre rivelato un suo desiderio per il futuro: "Mi piacerebbe anche in futuro allenare le giovanili, quindi è un sogno. Speriamo si avveri più avanti".

Riguardo al gruppo delle nazionali giovanili, Hassan ha evidenziato la coesione formatasi nel tempo: "Diciamo che siamo lo stesso gruppo ormai dall’Under‑15, quindi sono ormai 4‑5 anni". Questa lunga frequentazione ha creato un forte legame: "Ci scontriamo tutti gli anni, tutto l’anno. Quindi nasce una competitività, però siamo amici, quindi questo è il bello. Ai raduni è bellissimo perché ci alleniamo ad intensità altissima". Ha espresso soddisfazione per l'ingresso di giocatori della sua generazione nel giro della nazionale maggiore: "Sono contento che quelli della mia generazione, i 2007‑2006, iniziano a entrare nel giro della nazionale maggiore.

Ora c’è Suigo, della mia generazione, quindi sono contento. Vedo che il lavoro delle nazioni giovanili funziona, quindi sono contento per questo".

Ambizioni personali e legami familiari

Sul piano personale, Hassan adotta un approccio pragmatico: "Per me vediamo, bisogna continuare a lavorare duro, a testa bassa e poi vediamo come andrà". Ha spiegato l'origine del suo numero di maglia: "Il 68 è legato a mio padre, che è l’anno di nascita. Il numero è legato a me, quindi lo tengo e lo scelgo per quello".

L'ambizione più grande di Hassan è chiara: "Arrivare in Eurolega". A livello di squadra, l'obiettivo è "arrivare il più lontano possibile in tutte e due le competizioni. Di finire il lavoro bene e di guardare avanti, sicuramente questo.

Senza porci obiettivi, lavorare duro fino alla fine della stagione e poi vediamo come andrà".

Crescita e prospettive nella Dolomiti Energia Trentino

La Dolomiti Energia Trentino dimostra una chiara strategia nel valorizzare i giovani talenti, con Patrick Hassan come esempio significativo, già protagonista con le nazionali giovanili. Il club ha storicamente promosso prospetti come lui, concedendo loro spazio sia in Serie A che in Eurocup, confermando la sua reputazione di fucina di giovani promesse del basket italiano.

Hassan vanta già importanti successi con la maglia azzurra, tra cui un argento ai Mondiali Under 17 e un bronzo agli Europei Under 18. Ha inoltre collezionato prestazioni di rilievo in Serie A, come quella nella nona giornata della stagione 2025‑2026, dove ha messo a segno 12 punti, di cui otto nell’ultimo quarto, con due triple decisive per la sua squadra.