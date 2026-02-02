La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Jérémie Boga, che ha dichiarato: “Da quando ero bambino sognavo di giocare per un club così grande: sono molto contento, non vedo l’ora di iniziare”. L’attaccante ivoriano, proveniente dal Nizza, è arrivato a Torino con la formula del prestito gratuito fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 4,8 milioni di euro pagabili in due esercizi.

Le prime parole di Boga

“Sono nel pieno della maturità, penso che sia il momento giusto per giocare in una squadra così – ha aggiunto Boga – e sono venuto qua per aiutare: trovo giocatori molto forti, porto le mie qualità che sono il dribbling, oltre a fare gol e servire assist”.

Il contesto dell’operazione

L’operazione con il Nizza si è conclusa con la formula del prestito gratuito fino a giugno e il diritto di riscatto fissato a 4,8 milioni di euro pagabili in due esercizi. Boga ha un passato in Serie A con Sassuolo e Atalanta e ha sottolineato: “La Serie A è sempre un buon campionato con squadre molto forti, la qualità si è alzata”.

Carriera e successi

Jérémie Boga è nato il 3 gennaio 1997 a Marsiglia, da famiglia ivoriana. Cresciuto all’ASPTT Marsiglia, ha completato la sua formazione al Chelsea dall’età di dodici anni. Ha maturato esperienze in prestito in Francia (Rennes), Spagna (Granada) e Inghilterra (Birmingham), prima di trovare continuità in Italia con il Sassuolo dal 2018, dove si è distinto per accelerazione, dribbling e capacità di incidere nell’uno contro uno.

Nel 2022 si è trasferito all’Atalanta, affrontando anche il calcio europeo. Nell’estate del 2023 è passato al Nizza, dove ha collezionato settantatré presenze, undici gol e nove assist in tutte le competizioni, confermandosi come giocatore offensivo imprevedibile e fantasioso. Con la nazionale ivoriana ha vinto la Coppa d’Africa 2023, riportando il titolo a casa dopo otto anni.