Justin Rose ha amministrato con sicurezza il vantaggio costruito nelle giornate precedenti, aggiudicandosi il Farmers Insurance Open al Torrey Pines Golf Club di San Diego. Il britannico ha chiuso con un solido –2 nell’ultimo giro, totalizzando –23 (265 colpi) e imponendosi con sette colpi di margine sul trio formato da Ryo Hisatsune, Kim Si Woo e Pierceson Coody.

Una vittoria netta e storica

Rose ha dominato l’intero torneo, replicando il successo ottenuto sette anni fa, nel 2019. Il suo –23 ha rappresentato il nuovo record del torneo, superando il precedente –21.

Con questa vittoria, il quarantacinquenne ha conquistato il suo tredicesimo titolo sul PGA Tour e il ventisettesimo da professionista.

Classifica e contesto

Alle spalle di Rose, il giapponese Ryo Hisatsune, il sudcoreano Kim Si Woo e l’americano Pierceson Coody hanno chiuso a –16. Jake Knapp e Stephan Jaeger si sono piazzati quinti a –15. In top ten anche Maverick McNealy con –13, seguito da Li Haotong, Seamus Power, Hideki Matsuyama, Adam Schenk, Keith Mitchell, Tony Finau e Ryan Gerard a –12.

Record e contesto storico

Rose è diventato il primo vincitore “wire-to-wire” a Torrey Pines dal 1955, guidando il torneo dall’inizio alla fine senza mai essere raggiunto. Ha inoltre stabilito il nuovo record di punteggio in 72 buche con –23, superando il precedente –22 condiviso da Tiger Woods e George Burns. Il margine di sette colpi rappresenta uno dei più ampi nella storia recente del Farmers Insurance Open.