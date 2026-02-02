Nel panorama del tennis maschile, il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner evidenzia un vantaggio netto per lo spagnolo, soprattutto se si considerano i cosiddetti “Big Titles” – ovvero Slam, Masters 1000 e ATP Finals – che rappresentano i trofei più prestigiosi del circuito.

Il vantaggio qualitativo di Alcaraz

Carlos Alcaraz ha già completato il Career Grand Slam, conquistando titoli in tutti e quattro i tornei maggiori – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open – per un totale di sette Slam in bacheca. Jannik Sinner, invece, ne ha vinti quattro: due a Melbourne, uno a Wimbledon e uno a New York, ma manca ancora il successo a Parigi, considerato il più difficile per lui.

Nel computo dei Masters 1000, Alcaraz conduce con otto titoli contro i cinque di Sinner. Sommando Slam, Masters 1000 e ATP Finals, il totale dei Big Titles è di quindici per lo spagnolo contro undici per l’italiano. Un margine che sottolinea la maggiore incisività di Alcaraz nei tornei di vertice.

Le aree di forza di Sinner

Il punto di forza di Sinner emerge nelle ATP Finals: lo spagnolo non ha ancora vinto questo torneo di fine stagione, mentre l’italiano ha trionfato per due anni consecutivi a Torino, dimostrando una continuità di alto livello sul cemento indoor.

Se si considerano tutti i titoli ATP, inclusi quelli di categoria 500 e 250, la differenza tra i due si assottiglia: Alcaraz ne ha vinti venticinque, Sinner ventiquattro, a testimonianza di una rivalità equilibrata e aperta a possibili ribaltamenti.

Conclusione

In sintesi, il vantaggio di Alcaraz è soprattutto qualitativo: ha più Slam, più Masters 1000 e ha già completato il Career Grand Slam. Sinner, però, ha dimostrato di poter colmare il gap, soprattutto grazie alle sue performance nelle ATP Finals. La nuova era del tennis è appena iniziata, e questa rivalità promette di scrivere pagine memorabili ancora per molti anni.