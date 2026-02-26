Alex Marquez si presenta al via del Mondiale MotoGP 2026 con rinnovata fiducia, alimentata dai positivi test pre-stagionali condotti in Thailandia. Il vicecampione in carica ha sottolineato come il lavoro svolto sia stato “ottimo”, dichiarando di sentirsi “più pronto dell’anno scorso”, un sentimento rafforzato dalla maggiore esperienza accumulata.

Test efficaci e mentalità confermata

Il pilota catalano ha evidenziato l’intensa attività del team nello sviluppo di nuove componenti tecniche, nonostante il tempo a disposizione si sia rivelato limitato.

“Siamo stati i più veloci a Sepang, abbiamo fatto un ottimo lavoro”, ha commentato Alex Marquez in conferenza stampa. “Quest’anno abbiamo avuto più lavoro nel provare le varie componenti e meno tempo per concentrarci su noi stessi. Essere felici al 100% è impossibile, tutti avrebbero voluto qualche giorno di test in più; la continuità sarà l’aspetto chiave. Mi sento pronto per partire”.

Ha poi aggiunto: “Mi sento più pronto per lottare per il mondiale. L’anno scorso non avevo l’esperienza per approcciare alcune situazioni nel modo giusto. Ripetere il 2025 già sarebbe positivo, ma vuoi sempre qualcosa in più. È tutto nelle mie mani e in quelle del mio team, non dobbiamo cambiare mentalità e dare sempre il massimo.

Sarà complicato, ma anche secondo me la continuità sarà l’aspetto chiave”.

Esperienza e gestione mentale

Alex Marquez ha riconosciuto che la stagione precedente lo ha posto di fronte a situazioni inedite e impegnative: “L’anno scorso non avevo l’esperienza per lottare per il titolo MotoGP, per cui è stato un po’ strano per me. A un certo punto della stagione ho pensato forse troppo al campionato e non ad estrarre il massimo potenziale della moto, e ho iniziato a commettere degli errori. Cercherò di non commettere questo sbaglio anche quest’anno, ma spero di ritrovarmi nella stessa situazione e di trarre beneficio dall’esperienza accumulata. Il weekend di gara ci mostrerà a che punto siamo realmente tutti quanti.

Dopo 3-4 gare capiremo qual è il nostro livello e quale obiettivo sarà alla nostra portata”.

Conferme dai test e contesto tecnico

I test hanno confermato la crescita di Alex Marquez. Il pilota ha valutato il lavoro svolto con un “otto su dieci”, evidenziando progressi nel ritmo e una maggiore sicurezza in sella. Pur non sentendosi ancora completamente a suo agio, si è dichiarato “più preparato dello scorso anno e fiducioso”, pur riconoscendo la competitività generale e la necessità di un weekend di gara solido.

Alex Marquez ha chiuso al comando i test ufficiali di Sepang, precedendo altri piloti, a conferma della sua forma e del potenziale della sua moto per la stagione 2026.