Massimiliano Allegri ha focalizzato l'attenzione sulla sfida imminente contro la Cremonese, dichiarando con fermezza che “la partita più importante è domani”. L'allenatore rossonero ha scelto di deviare l'attenzione dal derby, spiegando che “poi finita, chi sta in piedi sarà pronto per il derby, mentre chi sarà squalificato andrà in tribuna”.

Situazione della squadra

Allegri ha fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche della squadra. Ha confermato che Gabbia sarà indisponibile a causa di un’infiammazione persistente, la cui gestione è ancora in corso.

Per quanto riguarda Loftus-Cheek, è stato menzionato che “ha ancora questa infiammazione che speriamo si riesca a gestire”. Invece, Gimenez ha concluso la fase di preatletizzazione e si trova in buone condizioni, con la possibilità di riprendere gli allenamenti con il gruppo a partire da questa settimana.

Giocatori diffidati e prospettive future

Il tecnico ha evidenziato la presenza di diversi giocatori in diffida, tra cui Fofana, Rabiot, Athekame e Saelemaekers. Questi atleti rischiano la squalifica per il derby in caso di ammonizione. Di conseguenza, Allegri ha ribadito che l'unico obiettivo attuale è la partita contro la Cremonese, rimandando la gestione delle eventuali sanzioni disciplinari a un momento successivo.

Sintonia con la società e obiettivi

Allegri ha sottolineato la piena sintonia con la società, confermando la volontà di proseguire il progetto tecnico e di perseguire l'obiettivo primario del ritorno in Champions League. Ha espresso soddisfazione per essere tornato al Milan, apprezzando l'ottimo gruppo e la programmazione futura della dirigenza. La priorità assoluta rimane, dunque, il raggiungimento della qualificazione alla massima competizione europea per club.