L’International Football Association Board (IFAB), nella sua 140ª assemblea generale tenutasi a Hensol, nel Galles, ha ratificato un insieme di modifiche regolamentari destinate a entrare in vigore in concomitanza con la Coppa del Mondo FIFA 2026. Tali innovazioni mirano a ottimizzare il ritmo delle competizioni, rivoluzionando le procedure relative alle sostituzioni, alla gestione degli infortuni e ampliando le funzionalità del protocollo VAR.

Regolamentazione di rimesse e sostituzioni

Al fine di contrastare le perdite di tempo, gli arbitri avranno la facoltà di avviare un conto alla rovescia visivo di cinque secondi sia per le rimesse laterali che per i calci di rinvio eseguiti dal portiere.

Qualora la palla non venga rimessa in gioco al termine di tale intervallo temporale, la rimessa laterale sarà attribuita alla squadra avversaria. Analogamente, un calcio di rinvio ritardato comporterà l'assegnazione di un calcio d'angolo a favore degli avversari. Parallelamente, i giocatori che vengono sostituiti dovranno abbandonare il terreno di gioco entro un termine massimo di dieci secondi. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporterà l'ingresso del sostituto unicamente alla prima interruzione di gioco successiva, dopo un minuto.

Gestione degli infortuni e interventi del VAR

Nel caso in cui un calciatore necessiti di assistenza medica sul campo e la partita venga interrotta per tale motivo, il giocatore interessato sarà tenuto a lasciare il terreno di gioco e a permanervi per un minuto dopo la ripresa del gioco.

Sul fronte tecnologico, il sistema VAR vedrà esteso il proprio raggio d'azione a tre nuove casistiche: l'intervento sarà possibile in presenza di cartellini rossi derivanti da un secondo giallo palesemente errato, in situazioni di identità scambiata tra giocatori e in caso di calci d'angolo assegnati in modo scorretto. È tuttavia fondamentale che tali revisioni avvengano in maniera immediata, senza generare ritardi nella ripresa del gioco.

Obiettivi delle modifiche regolamentari

Le nuove disposizioni normative rispondono a una crescente esigenza manifestata dal mondo del calcio, volta a dotarsi di strumenti concreti per garantire un tempo effettivo di gioco maggiore e per elevare il ritmo complessivo delle partite.

L’IFAB ha inteso intervenire su più fronti, integrando misure sia tecniche che tecnologiche con l'obiettivo primario di rendere il gioco più fluido e equo.

Applicazione delle nuove regole

Le modifiche approvate dall’IFAB diventeranno operative a partire dal primo giugno 2026, in preparazione del Mondiale che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le misure introdotte includono il conto alla rovescia per rimesse e rinvii, il limite temporale di dieci secondi per le sostituzioni, l’obbligo di uscita temporanea per i giocatori infortunati e l’estensione del protocollo VAR a casi di secondo giallo errato, scambio di identità e assegnazione errata di calci d’angolo, a condizione che la revisione sia rapida e non comporti interruzioni del gioco.