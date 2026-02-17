Massimiliano Allegri, alla vigilia del recupero contro il Como, ha lanciato un monito chiaro: “Siamo negli ultimi tre mesi, qui si decide la stagione. Non abbiamo più margine d’errore né tempo per recuperare”. Il tecnico del Milan ha inoltre fornito aggiornamenti sullo stato di forma della squadra, evidenziando l’assenza di Adrien Rabiot per squalifica e le condizioni di alcuni giocatori chiave.

Condizioni della squadra e assenze

Allegri ha spiegato che “a parte Rabiot squalificato, stanno tutti abbastanza bene. Saelemaekers recuperato, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio.

Vediamo se ci sarà”. Ha poi aggiunto: “Leao? Sta bene, è un giocatore – così come Pulisic – che ha avuto una stagione con problematiche fisiche e nella parte finale di stagione tra un mese circa quando serviranno giocatori tecnici, ci darà una grande mano”.

La posta in gioco della partita

Il tecnico ha ribadito l’importanza della sfida: “Domani è una partita difficile, il Como è in piena lotta per la Champions”. Il riferimento è alla posta in palio alta per entrambe le squadre, con il Milan che non può più permettersi passi falsi.

Precedenti e contesto della sfida

Storicamente, il Milan vanta un bilancio favorevole contro il Como in Serie A: nelle ultime tredici sfide tra le due squadre, i rossoneri hanno ottenuto otto vittorie e cinque pareggi.

L’ultimo successo dei lariani risale al 13 gennaio 1985. Inoltre, il Milan ha vinto le ultime quattro partite contro il Como, ma non ha mai raggiunto cinque successi consecutivi contro di loro nel massimo campionato.

Questi dati sottolineano la tradizione favorevole dei rossoneri, ma non attenuano la tensione della vigilia: Allegri sa che, nonostante i precedenti, la partita richiede massima concentrazione e determinazione.