Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la semifinale del doppio all’ATP 500 di Dubai. Gli azzurri, accreditati della quarta testa di serie, si preparano ad affrontare la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavić, teste di serie numero due del torneo.

Il cammino degli azzurri verso la semifinale

Nel torneo in corso al Dubai Duty Free Tennis Championships, Bolelli e Vavassori hanno superato nei quarti di finale i cechi Petr Nouza e Patrik Rikl. La vittoria è arrivata al termine di un incontro combattuto, conclusosi con il punteggio di 6‑7(4) 6‑2 10‑8, dopo poco più di un’ora e mezza di gioco sul cemento outdoor.

Prossimo ostacolo: la coppia Arevalo e Pavić

La coppia salvadoregno‑croata, composta da Marcelo Arevalo e Mate Pavić, seconda testa di serie, si è qualificata per le semifinali sconfiggendo Francisco Cabral e Lucas Miedler. Il match si è concluso con il punteggio di 6‑4 3‑6 11‑9, in un incontro durato circa un’ora e venti minuti.

Dettagli del match e contesto

La semifinale è in programma oggi, venerdì 27 febbraio, sul campo centrale del torneo. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 10:30 locali. La coppia Arevalo/Pavić ha confermato il proprio status di favoriti nel tabellone di doppio maschile, superando Cabral/Miedler con un super tie‑break concluso 11‑9.