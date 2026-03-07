Si sono concluse questa mattina le qualificazioni del terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slalom parallelo (PSL) a Špindlerův Mlýn, in Repubblica Ceca. Dieci atleti azzurri hanno conquistato l’accesso alle fasi finali in programma dalle ore 13.00.

Prestazioni azzurre in evidenza

In campo femminile, la giapponese Tsubaki Miki ha ottenuto il miglior tempo in 1’08"54. Dietro di lei, Lucia Dalmasso si è piazzata terza a +0"79. Hanno staccato il pass anche Elisa Caffont, sesta a +1"05, Elisa Fava, nona a +1"97, e Jasmin Coratti, undicesima a +2"82.

Tra gli uomini, Daniele Bagozza ha fatto segnare il miglior tempo con 1’04"36, precedendo Aaron March (+0"36) e Gabriel Messner (+0"39). Hanno superato il turno anche Maurizio Bormolini, nono a +0"86, Mirko Felicetti, undicesimo a +0"94, e Tommy Rabanser, quattordicesimo a +1"05. È invece rimasto fuori Edwin Coratti, ventitreesimo a +1"81.

Contesto e prospettive

Questi risultati confermano la solidità della squadra italiana nello snowboard alpino. Numerosi atleti sono pronti a giocarsi le fasi decisive del PSL. Le finali, in programma nel primo pomeriggio, rappresentano un’occasione importante per consolidare la presenza azzurra ai vertici della specialità.

La tappa di Špindlerův Mlýn

Il terzo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo di slalom parallelo si svolge a Špindlerův Mlýn, in Repubblica Ceca.

La località ospita per la prima volta una tappa del circuito di snowboard alpino, inserendosi nel calendario internazionale della FIS per la stagione 2025-2026. Le qualificazioni si sono svolte al mattino, con le finali previste nel primo pomeriggio.