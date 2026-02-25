L'Atalanta si prepara a una serata decisiva a Bergamo per il ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. La squadra nerazzurra, reduce da un 2-0 subito all'andata, punta sull'entusiasmo del pubblico per ribaltare il risultato e inseguire il sogno europeo.

La vigilia secondo Palladino

Il tecnico Raffaele Palladino ha fatto appello alla città: "Non giochiamo in 23, ma in 23 mila", ha dichiarato, invitando i tifosi a fare la differenza. L'allenatore ha sottolineato l'importanza di uscire dal campo senza rimpianti, vivendo la serata come un'esperienza preziosa, pur mantenendo l'attenzione su campionato e Coppa Italia.

La vittoria in rimonta sul Napoli ha fornito una grande autostima, dimostrando la capacità di affrontare avversari di alto livello e di cavalcare l'entusiasmo delle vittorie.

Scelte di formazione e assenze

Per la sfida, l'Atalanta dovrà fare a meno di De Ketelaere e Raspadori. Palladino ha confermato il recupero di Kolasinac ed Ederson, entrambi pronti nonostante un leggero affaticamento. Sul fronte offensivo, Scamacca è apparso con grande spirito, e l'allenatore lo sprona a credere nelle sue qualità, superando il recente infortunio. Dal punto di vista tattico, Palladino non si lega a un modulo specifico, ma predilige adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, valutando la possibilità di giocare con una o due punte e un trequartista.

L'obiettivo è migliorare l'approccio rispetto all'andata e partire forte fin dall'inizio.

Orgoglio italiano e parole di Carnesecchi

Il tecnico ha difeso il calcio italiano, ritenuto sottovalutato all'estero nonostante il rispetto per le squadre italiane. Ha criticato i commenti negativi seguiti alle sconfitte in Champions, affermando la necessità di tutelare il movimento calcistico nazionale e dimostrare che le critiche sono infondate. Il portiere Marco Carnesecchi ha fatto eco a queste parole, parlando di "bugie" che hanno infastidito la squadra e sottolineando che il risultato dipenderà solo da loro. Carnesecchi ha anche espresso la sua disponibilità per la Nazionale, menzionando il CT Gattuso e un apprezzamento da parte di Buffon.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Bensebaini; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Allenatore: N. Kovac. Arbitro: Sanchez (Spagna).

Contesto e diretta tv

La partita si disputerà alla New Balance Arena di Bergamo con fischio d'inizio alle 18:45 di mercoledì 25 febbraio. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. All'andata, il Borussia Dortmund si era imposto 2-0. In caso di vittoria dell'Atalanta con due gol di scarto, si procederà ai tempi supplementari, non essendo più in vigore la regola del gol in trasferta.