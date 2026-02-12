L’Atalanta ritrova Gianluca Scamacca in vista della trasferta di Roma contro la Lazio, in programma sabato. L’attaccante, fermato da una contusione all’anca destra, ha lavorato parzialmente con il gruppo nella seduta odierna e dovrebbe svolgere domani l’allenamento completo, salvo imprevisti.

Condizioni e scelte tecniche

Scamacca era rimasto in panchina nella partita contro la Cremonese, dopo aver accusato il problema fisico durante l’allenamento della vigilia. Il suo recupero è considerato positivo: salvo complicazioni, sarà a disposizione per la gara contro la Lazio.

Tuttavia, il tecnico Raffaele Palladino confermerà Nikola Krstovic come titolare, preservando Scamacca in vista dell’impegno europeo di martedì prossimo a Dortmund.

Assenza prolungata per De Ketelaere

Invece, Charles De Ketelaere sarà indisponibile per almeno un mese a causa di una lesione al menisco interno del ginocchio destro, diagnosticata dopo l’ultimo allenamento pre-Cremonese. Il suo forfait costringe Palladino a valutare alternative in attacco e a centrocampo, con possibili soluzioni che vedono Lazar Samardzic, Scalvini e Djimsiti pronti a essere impiegati.

Recupero e infortuni

