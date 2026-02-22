L’Italia si prepara a essere protagonista nella tappa polacca del World Indoor Tour a Torun. L’evento, che si svolge presso la Kujawsko‑Pomorska Arena (nota anche come Arena Torun), rappresenta l’ultima tappa del circuito prima dei Campionati Mondiali indoor, in programma nello stesso impianto tra un mese. La diretta è iniziata oggi pomeriggio, alle 15.43, con il getto del peso maschile, che ha visto scendere in pedana Leonardo Fabbri. Poco dopo, alle 16.50, è stata la volta di Zaynab Dosso nelle batterie dei 60 metri femminili.

La cronaca testuale ha sottolineato l’attesa per le prove degli azzurri: Fabbri nel peso e Dosso nei 60 metri, con la velocista pronta a sfidare il suo stesso record italiano di 7”01, sfiorato di recente a Belgrado.

La delegazione italiana comprende anche altri atleti di rilievo: Lorenzo Simonelli e Giada Carmassi nei 60 ostacoli, Pietro Arese e Marta Zenoni nel mezzofondo (1500 metri), Eloisa Coiro negli 800 metri, e il ritorno in pedana di Larissa Iapichino nel salto in lungo femminile.

Il programma e la sede

Il meeting si è tenuto oggi, 22 febbraio 2026, a Torun, in Polonia, presso la Kujawsko‑Pomorska Arena. L’appuntamento è cruciale in quanto ultima tappa del World Indoor Tour prima dei Mondiali indoor, in programma dal 20 al 22 marzo nello stesso impianto. L’Italia schiera un’ampia rappresentanza, con atleti impegnati in diverse discipline: Fabbri nel getto del peso, Dosso nei 60 metri, Simonelli e Carmassi negli ostacoli, Arese e Zenoni nel mezzofondo, Coiro negli 800 e Iapichino nel lungo femminile.

Attese e prospettive

Leonardo Fabbri, reduce da prestazioni significative in Sudafrica e Francia, è atteso a Torun con l’obiettivo di confermare il suo eccellente stato di forma in vista dei Mondiali indoor. Zaynab Dosso, campionessa europea e argento mondiale indoor, punta a migliorare il suo crono stagionale e a sfidare il suo record italiano. La presenza di numerosi azzurri in varie discipline testimonia la volontà dell’Italia di farsi valere nel circuito indoor internazionale.

Risultati recenti

In una tappa precedente del World Indoor Tour, disputata a Ostrava, Mattia Furlani si era imposto nel salto in lungo con 8,30 metri, mentre Zaynab Dosso aveva dominato i 60 metri con 7,09, in apertura di stagione. Marta Zenoni aveva sfiorato il suo record italiano nei 1500 metri, fermando il cronometro a 4:03,77. Questi risultati confermano lo stato di forma degli azzurri in vista dei Mondiali indoor di Torun.