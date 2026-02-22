Iván Romeo ha conquistato la Vuelta a Andalucía 2026 grazie a una prova di grande maturità nella quinta e ultima tappa. Nel frattempo, Tom Pidcock ha firmato il successo di giornata con un attacco risolutivo nel finale.

La quinta tappa: Pidcock in solitaria a Lucena

La frazione conclusiva si è decisa sulle rampe dell’Alto de la Primera Cruz, dove Tom Pidcock ha lanciato un attacco a quattro chilometri dal traguardo. Il britannico del team Pinarello‑Q36.5 ha guadagnato un margine decisivo, tagliando il traguardo di Lucena in solitaria con dieci secondi di vantaggio sullo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates‑XRG).

A dodici secondi è giunto un drappello di inseguitori, con Romain Grégoire (Groupama‑FDJ United) che ha vinto la volata per il terzo posto. All’interno di quel gruppo era presente anche Iván Romeo, che così ha potuto festeggiare la vittoria nella classifica generale.

Il successo finale di Iván Romeo

Nonostante la vittoria di tappa di Pidcock, Iván Romeo è riuscito a conservare la maglia gialla e a vincere la classifica generale della Vuelta a Andalucía 2026. Il giovane spagnolo ha preceduto il norvegese Andreas Leknessund di soli sette secondi, mentre Pidcock ha chiuso al terzo posto nella generale.

La difesa del primato

La vittoria finale di Romeo si è costruita già nella seconda tappa, quando ha attaccato insieme ad Andreas Leknessund sul Puerto de la Cabra, riuscendo a staccarlo nel finale e a conquistare la maglia gialla con sette secondi di vantaggio. Nelle tappe successive, ha difeso con intelligenza il primato, mantenendo il margine fino all’ultima giornata e dimostrando una notevole maturità sportiva.