Domenica 22 febbraio 2026, Milano ospita la finale maschile di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Canada, l'incontro più atteso delle Olimpiadi invernali. La partita si disputa alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena alle 14.10, con aggiornamenti in diretta testuale per seguire ogni momento.

Il cammino verso la finale

Gli Stati Uniti hanno dominato il girone eliminatorio con vittorie su Lettonia (5‑1), Danimarca (6‑3) e Germania (5‑1). Nei quarti, hanno superato la Svezia per 2‑1 solo dopo l’overtime, per poi approdare in finale battendo agevolmente la Slovacchia con un netto 6‑2 in semifinale.

Anche il Canada è arrivato imbattuto alla finale. Ha vinto il proprio girone contro Repubblica Ceca (5‑0), Svizzera (5‑1) e Francia (10‑2). Nei quarti, ha rischiato contro la Repubblica Ceca, vincendo 4‑3 all’overtime, e ha poi sconfitto la Finlandia 3‑2 in semifinale.

Il contesto della finale

Questa finale rappresenta il confronto tra due potenze storiche dell’hockey su ghiaccio, attese sin dall’inizio dei Giochi. L’incontro si svolge in un clima di grande attesa, con le due squadre che hanno confermato il loro valore sul ghiaccio, non deludendo le previsioni.

La rivalità storica

