Al PalaCasali di Ancona prende il via la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica. Un sabato ricco di gare e protagonisti attesi, con la manifestazione in programma dalle ore 14.20. In pista atlete e atleti di spicco come Zaynab Dosso, Larissa Iapichino e Antonella Palmisano, pronti a dare spettacolo nella rassegna tricolore, anticipata di tre settimane rispetto ai Mondiali Indoor.

Il programma del pomeriggio

La giornata si apre con i 3000 metri di marcia femminile alle ore 14.20, gara che vedrà la partecipazione di Antonella Palmisano.

A seguire, alle ore 15.20, sarà la volta del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino, fresca vincitrice del World Indoor Tour, che punterà a una misura importante. Il salto in lungo maschile, purtroppo, vedrà ridotto il livello tecnico a causa della defezione di Mattia Furlani.

Lo sprint e le altre sfide

Alle ore 16.30 scatteranno le batterie dei 60 metri femminili. Sarà in gara Zaynab Dosso, prima italiana a scendere sotto i sette secondi (6"99 a Torun), che tornerà in pista alle ore 17.40 per la finale. Non mancheranno i 1500 metri maschili con il confronto tra Federico Riva e Pietro Arese. Completano il programma le batterie dei 400 metri, il salto con l’asta maschile e i 5000 metri di marcia maschile.

Contesto e attese

La rassegna indoor di Ancona rappresenta un banco di prova importante in vista dei Mondiali Indoor, in programma tra tre settimane. Gli atleti avranno l’occasione di testare la propria forma e affinare la preparazione in un contesto competitivo di alto livello.

I titoli in palio

Il programma dettagliato delle gare di sabato 28 febbraio conferma l’assegnazione dei titoli nei 1500 metri, nei 60 metri ostacoli, nel salto in lungo, nella marcia maschile e femminile, nel salto con l’asta maschile e nel pentathlon femminile. Tra i protagonisti attesi figurano, oltre a Iapichino, Palmisano, Riva e Arese, anche Francesco Fortunato nella marcia, Lorenzo Simonelli e Giada Carmassi nei 60 ostacoli, oltre a Matteo Oliveri e Sveva Gerevini.