La quarta tappa del Giro di Sardegna, la frazione regina Arbatax‑Nuoro, si snoda su un percorso di 153,6 chilometri, contrassegnato da numerose salite e un profilo altimetrico che si preannuncia impegnativo. Il tracciato include alcune delle asperità più significative dell’edizione, tra cui il Passo Genna Silana, il Passo Litu, Dorgali, la salita di Nuoro e il Su Pradu, con pendenze destinate a mettere a dura prova i corridori.

Il percorso della tappa regina

Considerata la frazione più impegnativa dell’edizione 2026, questa tappa potrebbe rivelarsi decisiva per la classifica generale.

Il percorso selettivo offre infatti diverse opportunità agli scalatori e ai favoriti per tentare un attacco e guadagnare terreno sugli avversari. Gli appassionati attendono con interesse l’esito di questa giornata, che si preannuncia spettacolare e ricca di colpi di scena.

Coppa Italia delle Regioni: la situazione

Il Giro di Sardegna rappresenta la prima prova della Coppa Italia delle Regioni. Dopo due tappe, la classifica generale vede Gianmarco Garofoli al comando con 52 punti. Seguono Davide Donati e Nicolò Garibbo a quota 40, mentre Filippo Zana si posiziona a 32 punti. La competizione prosegue con grande equilibrio tra i protagonisti, in attesa delle prossime frazioni che potrebbero modificare ulteriormente la graduatoria.

L’edizione 2026 del Giro di Sardegna segna il ritorno della corsa dopo quindici anni di assenza. La manifestazione prevede cinque tappe in programma dal 25 febbraio al 1° marzo e si conferma un appuntamento importante per il calendario ciclistico italiano e per la Coppa Italia delle Regioni.