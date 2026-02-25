L’Atletico Madrid ha superato il Club Bruges con un netto 4-1 nel ritorno dei playoff di Champions League, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale. Il risultato complessivo della doppia sfida si è attestato sul 7-4 a favore della squadra spagnola.

Una serata dominata da Sorloth

La partita, disputata al Metropolitano, ha visto la squadra allenata da Simeone prendere il sopravvento fin dalle prime fasi. Il vantaggio è arrivato al 23’ grazie a una conclusione di Sorloth, abile a sfruttare un rilancio di Oblak e un errore difensivo di Mignolet.

Il Club Bruges è riuscito a trovare la rete del pareggio al 36’ con un colpo di testa di Ordonez su calcio d’angolo, ristabilendo l’equilibrio sull’1-1.

Nella ripresa, l’Atletico Madrid ha immediatamente ripreso il controllo. Al 48’, Johnny Cardoso ha riportato avanti i padroni di casa con una potente conclusione dalla distanza. La chiusura definitiva dell’incontro è stata siglata ancora da Sorloth, autore di una tripletta personale: al 76’ ha segnato il 3-1 su assist di Lookman, e all’87’ ha completato la sua performance realizzativa con una zampata su passaggio di Ruggeri.

Qualificazione e prospettive future

Con questa vittoria, l’Atletico Madrid ottiene la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

La squadra spagnola attende ora di conoscere la propria avversaria, che uscirà dalla sfida tra Liverpool e Tottenham. Questo traguardo giunge dopo il pareggio per 3-3 ottenuto nella gara d’andata giocata in Belgio.

La prestazione di Sorloth e l’atteggiamento del Bruges

La prestazione di Sorloth è stata definita imperiale. Il giocatore norvegese ha espresso grande soddisfazione per la sua tripletta, sottolineando l’ottima intesa con i compagni di squadra. Nonostante l’eliminazione, il Club Bruges è stato elogiato dal proprio allenatore, Ivan Leko, per l’atteggiamento coraggioso dimostrato e per la crescita evidenziata nel corso della partita.