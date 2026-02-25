L’Italia ha scritto una pagina inedita nello sci freestyle alle Olimpiadi invernali, trasformando un settore fino a poco tempo fa marginale in una realtà concreta e promettente grazie alle performance di giovani atleti emergenti.

Podio storico nello sci freestyle

Per la prima volta nella sua storia, l’Italia ha conquistato podi nello sci freestyle: Simone Deromedis ha vinto l’oro nello skicross, Federico Tomasoni ha ottenuto l’argento nella stessa specialità, e Flora Tabanelli ha centrato il bronzo nel Big Air. Questi risultati, ottenuti a Milano Cortina 2026, segnano un punto di svolta per il movimento azzurro.

Giovani protagonisti e discipline da sviluppare

I protagonisti di queste imprese sono tutti molto giovani: Deromedis ha 25 anni, Tomasoni 28 e Tabanelli appena 18. Anche Maria Gasslitter ha mostrato segnali incoraggianti, qualificandosi per le finali nel Big Air e nello slopestyle al suo debutto olimpico. Tuttavia, permangono lacune in alcune discipline come moguls, aerials, halfpipe e dual moguls, dove al momento non si intravedono giovani italiani ai vertici.

Prospettive per le Olimpiadi sulle Alpi francesi 2030

Il tempo a disposizione è considerevole, e il quadriennio che conduce alle Olimpiadi sulle Alpi francesi del 2030 rappresenta un’opportunità cruciale per colmare i vuoti e consolidare la presenza italiana in tutte le specialità del freestyle.

Il lavoro di sviluppo e investimento nel settore potrà trasformare queste lacune in nuove occasioni di crescita e affermazione.

L’impatto dell’organizzazione olimpica

Il contesto di questa svolta è stato favorito dall’organizzazione delle Olimpiadi in Italia, che ha stimolato investimenti e attenzione verso discipline finora trascurate. I risultati ottenuti a Milano Cortina 2026 hanno dimostrato che, con le giuste condizioni e un impegno mirato, l’Italia può emergere con successo anche in sport tecnicamente complessi e culturalmente lontani dalla sua tradizione storica, aprendo nuove frontiere per lo sport nazionale.