Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del BCI Seguros Chile Open (ATP 250) a Santiago del Cile. Il tennista romano, numero cinquantasette del ranking ATP e sesta testa di serie, ha ceduto in due set allo statunitense Emilio Nava, perdendo per 6‑3 6‑4 nel loro primo confronto diretto.

Il match

La partita si è conclusa con un punteggio netto di 6‑3 6‑4 in favore di Nava. Berrettini, reduce dai quarti di finale nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, ha incassato la sua terza sconfitta stagionale su tre partite disputate contro avversari classificati nella Top 100.

Implicazioni della sconfitta

Questa battuta d’arresto rappresenta un brusco stop per Berrettini, che non è riuscito a dare seguito al buon risultato ottenuto in Brasile. Per Nava, attualmente numero settantanove del mondo, si tratta di una vittoria di rilievo, che conferma la sua crescita e la capacità di imporsi contro giocatori di alto livello.

Dinamiche di gioco

La partita, durata complessivamente un’ora e ventisette minuti, ha visto Nava prendere immediatamente il controllo del ritmo. L’americano è stato abile a capitalizzare le poche occasioni concesse dall’avversario. Berrettini ha manifestato difficoltà nel trovare il suo servizio migliore, con i vincenti che sono arrivati con minor frequenza rispetto al solito. Le statistiche di fine incontro evidenziano una maggiore efficacia di Nava nel convertire le palle break e un numero inferiore di errori non forzati rispetto all’azzurro.