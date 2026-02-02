L’ATP 500 di Dubai si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica. Il torneo maschile si svolgerà dal 23 al 28 febbraio presso il Dubai Duty Free Tennis Stadium, attirando puntualmente alcuni dei migliori giocatori del circuito internazionale.
Protagonisti annunciati per l’edizione 2026
Tra i principali protagonisti attesi a Dubai figurano Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Alexander Bublik, Jack Draper e Karen Khachanov. Questi atleti rappresentano i nomi di spicco della manifestazione, confermando l’alto livello competitivo del torneo.
La loro presenza contribuisce a rendere il tabellone particolarmente interessante e combattuto.
Contesto e importanza del torneo
Il Dubai Duty Free Tennis Championships rappresenta un punto di riferimento nel calendario ATP, grazie al suo prestigio e a un montepremi rilevante. L’evento si colloca strategicamente prima della stagione americana su cemento, offrendo ai giocatori l’opportunità di prepararsi al meglio per i successivi appuntamenti di Indian Wells e Miami.
Il torneo femminile WTA 1000 si svolgerà dal 15 al 21 febbraio, anticipando la settimana dedicata al tabellone maschile. L’edizione 2026 promette dunque spettacolo e grande tennis, con la partecipazione di alcuni dei migliori interpreti del circuito mondiale.