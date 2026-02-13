Si apre un fine settimana dedicato alla grande atletica al PalaCasali di Ancona, sede dei Campionati Italiani Allievi indoor. La manifestazione vedrà protagonisti i migliori talenti italiani under 18, con un occhio già puntato verso i Campionati Europei U18 in programma a luglio a Rieti.

Kelly Doualla, la velocista da record

Tra le atlete più attese spicca Kelly Doualla. Lo scorso anno ha siglato il record europeo under 18 nei 60 metri con il tempo di 7"19 e ha ottenuto lusinghieri risultati sui 100 metri, vincendo l'oro agli Europei e agli EYOF con il suo personale di 11"21.

La stagione in corso è iniziata con un 7"28 a Parigi, e ad Ancona affronterà tre turni di gara nella giornata di sabato.

Alessia Succo e Matteo Berardo: ostacoli e sprint da seguire

Nella categoria femminile, Alessia Succo è la detentrice del primato mondiale under 18 nei 60 ostacoli, grazie all'eccellente crono di 8"07 ottenuto con ostacoli da 76 cm. Ha dimostrato la sua versatilità fermando il cronometro a 8"26 anche con ostacoli da 84 cm. Sul fronte maschile, l'attenzione è focalizzata su Matteo Berardo, autore dei primati italiani U18 nei 60 metri (6"78) e nei 200 metri (21"15).

Altri atleti da tenere d'occhio includono Gabriele Belardi nel salto con l'asta (5,01 m nella passata stagione), Giorgia Zanon nel salto in lungo (oltre i sei metri), Anthony Del Pioluogo nel getto del peso (19,74 m).

Nella marcia, si segnalano Anita Marchi e Caterina Carissimi tra le donne, e Riccardo Rabai e Cristian Cecchetto tra gli uomini. Infine, negli 800 e 1500 metri è attesa una doppia sfida tra Cristina Morelli e Asia Prenzato.

Contesto e prospettive della rassegna

La rassegna indoor di Ancona rappresenta un banco di prova fondamentale per i giovani atleti azzurri, in preparazione per i prossimi Campionati Europei U18 di Rieti. Atlete come Doualla e Succo, già protagoniste nel 2025 con record e medaglie internazionali, confermano il loro status di talenti emergenti. Berardo, con i suoi primati nazionali, si posiziona come uno dei protagonisti attesi nella competizione maschile.