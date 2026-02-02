Alla vigilia della trasferta di Bologna, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, evidenziando alcune assenze e incertezze nella rosa.

Le condizioni degli infortunati

Allegri ha confermato che Saelemaekers non sarà disponibile: “Saelemaekers non ci sarà, l’adduttore gli dà fastidio. A Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento.” Per quanto riguarda Pulisic, il tecnico ha spiegato: “Pulisic ha una borsite che gli dà fastidio, vediamo oggi se starà meglio.” Invece Leao, pur gestendo una situazione tra adduttore e pube, sarà regolarmente a disposizione: “Leao è a disposizione.

Gestendo la situazione adduttore‑pube, ci sarà.”

Prospettive e recuperi

Allegri ha inoltre sottolineato che oggi è l’ultimo giorno di mercato e che la squadra potrà beneficiare di due partite ravvicinate, domani e tra dieci giorni, per recuperare alcuni giocatori: “Siamo stati fortunati ad avere queste due partite, domani e tra dieci giorni. Avremo il tempo per poter recuperare Pulisic, Leao, Fullkrug, quel dito prima o poi si rincollerà. Ci avviciniamo al rientro di Gimenez, utile per il finale di stagione.”

Il tecnico ha espresso soddisfazione per la rosa attuale, pur evidenziando che finora i risultati non sono stati sufficienti per gli obiettivi prefissati: “Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione.

Fino a oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l’obiettivo finale: la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato.”

Conferme esterne

Una conferma indipendente arriva da La Gazzetta dello Sport, che riferisce come Saelemaekers non abbia recuperato dal problema all’adduttore e sarà assente nella trasferta di Bologna. Anche Pulisic è in dubbio: venerdì si è presentato a Milanello per le terapie, ma non è ancora al meglio. Leao continua invece a essere gestito con cautela, alternando allenamenti intensi e leggeri per evitare ricadute.