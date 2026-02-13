Michela Moioli è sesta nel seeding round dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Gli ottavi di finale sono in programma domani alle 13.30 a Livigno. La campionessa bergamasca, reduce da una caduta in allenamento, ha superato la prova senza problemi e si prepara a dare battaglia nella fase a eliminazione diretta.

Seeding round: tempi e piazzamenti

Il seeding round, che ha definito i pettorali per gli ottavi, ha visto Moioli chiudere con il sesto miglior tempo, fermando il cronometro sull’1’13"63. Il suo distacco dalla leader Eva Adamczyková è di 1"34.

Il risultato garantisce alla atleta un buon piazzamento per la fase finale, che scatterà domani alle 13.30.

La caduta in allenamento e le condizioni fisiche

Due giorni fa, durante la ricognizione del percorso, Moioli è caduta a causa di un errore commesso da un’altra atleta. L'incidente ha provocato un trauma facciale e alcune escoriazioni. Gli esami medici, tuttavia, non hanno evidenziato conseguenze gravi: “tac negative e veloci dimissioni dall’ospedale”. Fisioterapia e riposo hanno permesso alla bergamasca di presentarsi regolarmente al via, e la sua partecipazione alla gara non è mai stata in dubbio.

Contesto e pronostici

Secondo le previsioni, Moioli ha una probabilità del 45% di salire sul podio, nonostante la recente caduta.

Le principali avversarie restano la britannica Charlotte Bankes e la ceca Eva Adamczyková. Tuttavia, occorre prestare attenzione anche alle atlete francesi e alla pattuglia elvetica. Il seeding round ha confermato l’elevata competitività del gruppo, con tempi molto ravvicinati tra le prime posizioni.