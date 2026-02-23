L’ATP 500 di Acapulco si svolgerà regolarmente nonostante la grave ondata di violenza in Messico. L’evento, già in corso con le qualificazioni, proseguirà fino a domenica secondo il programma previsto, come confermato dagli organizzatori.

Il contesto e la risposta degli organizzatori

La tensione è esplosa dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, leader del cartello Jalisco Nueva Generación, avvenuta domenica 22 febbraio in un’operazione militare a Tapalpa, nello Stato di Jalisco. L’episodio ha scatenato una reazione violenta: blocchi stradali in almeno venti Stati, incendi di veicoli e negozi, scontri a fuoco tra sicari e forze dell’ordine, con un bilancio provvisorio di almeno ventisei morti.

In questo clima, erano circolate voci sulla possibile cancellazione del torneo. Tuttavia, gli organizzatori hanno smentito categoricamente tali indiscrezioni: “È falso il comunicato che circola su alcuni media e reti sulla presunta cancellazione dell’evento per questioni di sicurezza a Jalisco. Il torneo non ha emesso nessun comunicato di cancellazione. L’evento continua secondo il programma e le operazioni del torneo si sviluppano normalmente. Ci teniamo in coordinazione e comunicazione continua con le Autorità Federali, Statali e Municipali, sotto i protocolli di sicurezza stabiliti.”

Sicurezza rafforzata ad Acapulco

Va sottolineato che Acapulco si trova a oltre mille chilometri da Tapalpa, epicentro delle violenze.

Il complesso Mundo Imperial, sede del torneo, è stato blindato con un dispositivo di sicurezza rinforzato. Nonostante ciò, resta la preoccupazione tra i giocatori, tra cui Alexander Zverev e Alex De Minaur, che stanno partecipando al torneo.

Sicurezza e disordini nello Stato di Jalisco

L’organizzazione del torneo ha ribadito che i disordini si concentrano nello Stato di Jalisco e non coinvolgono la regione di Guerrero, dove si trova Acapulco. Le autorità locali hanno confermato che le misure di sicurezza adottate sono adeguate e che non vi sono rischi per lo svolgimento dell’evento.