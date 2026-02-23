Il diciannovenne francese Paul Seixas, portacolori della Decathlon CMA CGM Team, ha inaugurato la stagione 2026 con un risultato di grande spessore. La sua performance alla Volta ao Algarve è stata eccezionale: una vittoria nella seconda tappa, culminata in cima alla Fóia, e un secondo posto nella classifica generale. La sua abilità è emersa anche nella cronometro, dove ha conquistato un quarto posto, fermandosi a soli tredici secondi da un campione affermato come Filippo Ganna. Seixas ha commentato con un misto di soddisfazione e leggera delusione: "Sono ovviamente un po’ deluso.

C’erano due obiettivi oggi per me, ma mi è mancato qualcosa per ottenere entrambi. Comunque, fa parte dello sport. Il bilancio per me è ottimo, con una vittoria e la seconda posizione finale. Me la sono giocata con i migliori e quello era il mio primo obiettivo".

Una partenza che fa rumore

Il successo nella tappa in salita alla Fóia non è stato un episodio isolato, ma la dimostrazione tangibile della capacità di Seixas di competere fin da subito con i corridori di vertice. Il quarto posto nella cronometro, a un soffio da un atleta del calibro di Ganna, sottolinea la sua versatilità e la sua efficacia anche contro specialisti della disciplina.

Ambizioni per il 2026

Già nella stagione precedente, Seixas aveva lasciato intravedere il suo potenziale, classificandosi terzo ai Campionati Europei, alle spalle di Tadej Pogačar e Remco Evenepoel.

Per il 2026, il giovane ciclista punta a mantenere questo elevato standard di prestazioni, con l'ambizione di sfidare i big nelle classiche più prestigiose, come la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi.

Il talento emergente nel WorldTour

La vittoria di Seixas nella seconda tappa della Volta ao Algarve, con arrivo sull’Alto da Fóia, è stata confermata da riscontri internazionali. Il giovane francese ha avuto la meglio su corridori di primo piano come Juan Ayuso e João Almeida, imponendosi in salita grazie a una dimostrazione di forza e tattica. Nonostante il successo di tappa, Ayuso è riuscito a mantenere la maglia di leader grazie ai bonus tempo precedentemente accumulati. Seixas, dal canto suo, ha consolidato la sua reputazione come uno dei talenti emergenti più promettenti del panorama del WorldTour.