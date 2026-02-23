L’UAE Tour ha visto brillare gli atleti italiani, con Jonathan Milan protagonista indiscusso delle volate e Antonio Tiberi autore di una prestazione solida che lo ha portato al secondo posto nella classifica generale. La corsa si è rivelata combattuta fino all’ultima tappa, evidenziando la forza e la determinazione dei corridori azzurri.

Jonathan Milan: tre successi in volata

Il velocista della Lidl‑Trek, Jonathan Milan, ha messo a segno tre vittorie di tappa, dimostrando una superiorità netta nelle volate. Nonostante una caduta in apertura, il corridore friulano ha saputo riscattarsi conquistando la quarta, la quinta e la settima tappa con sprint potenti e precisi.

Questi successi lo confermano tra i migliori sprinter a livello internazionale, un risultato di grande prestigio che accende le speranze per le prossime competizioni.

Antonio Tiberi: secondo posto nella classifica generale

Antonio Tiberi, corridore della Bahrain‑Victorious, ha firmato la terza tappa con un attacco in salita, conquistando la maglia rossa di leader. Ha mantenuto la testa della classifica fino alla sesta tappa, quando Isaac Del Toro lo ha superato nella frazione con arrivo a Jebel Hafeet. Nonostante il sorpasso finale, Tiberi ha concluso l’UAE Tour al secondo posto nella classifica generale, a soli 20 secondi dal vincitore. Questa prestazione segna un inizio di stagione eccellente per il giovane ciclista, confermando la sua crescita e ponendo solide basi per i suoi obiettivi futuri, tra cui spicca il Tour de France.

Contesto e prospettive future

Il bottino di Jonathan Milan, pur in assenza di alcuni dei più forti velocisti mondiali, rappresenta un risultato di grande valore. Le tre vittorie confermano il suo status di atleta di punta. Per Antonio Tiberi, il secondo posto all’UAE Tour è un ottimo viatico per la stagione. Se questo è l’inizio, le prospettive per i suoi traguardi stagionali, in particolare il Tour de France, sono decisamente incoraggianti, segnando un momento importante per il ciclismo italiano.