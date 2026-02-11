La WBSC ha ufficializzato i criteri di qualificazione per il baseball in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, delineando per l’Italia due possibili percorsi per conquistare un posto nella rassegna a cinque cerchi.

Il percorso verso Los Angeles 2028

Il torneo olimpico si svolgerà presso il leggendario Dodger Stadium di Los Angeles, un luogo simbolo della storia del baseball. La competizione vedrà la partecipazione di sei squadre: gli Stati Uniti, in qualità di nazione ospitante, e altre cinque nazionali che si qualificheranno attraverso percorsi continentali.

Due opportunità per l’Italia

La nazionale italiana avrà a disposizione due concrete opportunità per centrare l’accesso alle Olimpiadi. La prima via è rappresentata dalle qualificazioni continentali, dove l’Italia dovrà misurarsi con le migliori formazioni europee per aggiudicarsi uno dei cinque posti disponibili. In alternativa, la squadra potrà tentare la qualificazione attraverso il Premier 12, un prestigioso torneo internazionale che assegnerà ulteriori pass olimpici.

Contesto e prospettive future

Il ritorno del baseball nel programma olimpico di Los Angeles 2028 costituisce un’occasione storica per lo sport italiano. Il percorso di qualificazione, caratterizzato da una notevole articolazione e da un alto livello di competizione, richiederà una preparazione meticolosa e una strategia ben definita.

L’Italia, potendo contare su due strade distinte, avrà la possibilità di giocarsi le proprie carte sia a livello continentale sia sul palcoscenico internazionale.

Il nuovo format del Premier 12

Il percorso di qualificazione al Premier 12 presenterà un nuovo format: il torneo passerà da dodici a sedici squadre. Le prime dodici nazioni secondo il ranking mondiale al 31 dicembre 2025 saranno qualificate di diritto. Le restanti quattro posizioni saranno determinate tramite gironi di qualificazione, ai quali parteciperà anche l’Italia. Uno di questi gironi si terrà a Zhongshan, in Cina, dal 26 al 29 novembre 2026.