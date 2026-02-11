L’11 febbraio 2026, sul tracciato olimpico intitolato a Eugenio Monti a Cortina d’Ampezzo, si è disputata la sesta e ultima prova di allenamento dello skeleton maschile. L’appuntamento precede le gare dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. In una sessione parziale, caratterizzata dall’assenza di molti protagonisti, il sud‑coreano Seung‑gi Jung ha ottenuto il miglior tempo, mettendo in evidenza la sua forma in vista della competizione ufficiale.

Jung in evidenza, assenti i big

Seung‑gi Jung ha chiuso la prova con il miglior tempo, fermando il cronometro sul 56"90.

Alle sue spalle si sono piazzati il cinese Qinwei Lin, staccato di 17 centesimi, e il connazionale Wenhao Chen, a 23 centesimi. Quarto tempo per il britannico Marcus Wyatt, a 25 centesimi, seguito dall’austriaco Samuel Maier e dal cinese Zheng Yin, entrambi a 49 centesimi dal leader. La top ten è completata da Austin Florian (Stati Uniti), Florian Auer (Austria), Emils Indriksons (Lettonia) e Jisoo Kim (Corea del Sud), tutti entro un secondo e tredici centesimi da Jung.

Notevole l’assenza di molti dei favoriti: non hanno preso parte alla discesa atleti del calibro di Matt Weston, Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Christopher Grotheer, Felix Keisinger, Axel Jungk e Vladyslav Heraskevych, quest’ultimo autore del miglior tempo nella quinta prova.

Prossimi appuntamenti in pista

Il programma ufficiale prosegue con le gare: giovedì 12 febbraio si disputeranno la prima manche alle ore 09.30 e la seconda alle 11.08. Venerdì 13 febbraio, invece, è in programma la terza manche alle 19.30 e la quarta e decisiva alle 21.05.

Il percorso di Jung

Seung‑gi Jung, classe 1999, è un atleta sud‑coreano di skeleton che ha già ottenuto risultati di rilievo a livello internazionale. Nel 2023 ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo, confermando il suo valore nella disciplina. Inoltre, vanta una vittoria in Coppa del Mondo nella stagione 2023‑2024, sempre a La Plagne, dove ha ottenuto il suo primo successo nel circuito maggiore.