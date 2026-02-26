Mattia Bellucci e Flavio Cobolli continuano a brillare all’ATP 500 di Acapulco. L’azzurro Mattia Bellucci ha eliminato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, quarto favorito del torneo, con un netto 6‑3, 6‑3, conquistando un posto nei quarti di finale. Nello stesso torneo, Flavio Cobolli ha ottenuto il passaggio del turno battendo il ceco Dalibor Svrcina con lo stesso punteggio.

La vittoria di Bellucci

Mattia Bellucci, numero 110 del ranking ATP e alla sua prima partecipazione all’ATP 500 messicano, ha dominato il match contro Alejandro Davidovich Fokina, numero 14 del mondo e testa di serie numero 4.

Il risultato finale è stato 6‑3, 6‑3. Un anno fa, proprio qui ad Acapulco, lo spagnolo aveva avuto la meglio in una partita in cui Bellucci aveva salvato quattro match point. Ora l’azzurro si prepara ad affrontare lo statunitense Frances Tiafoe, numero 28 del ranking, che lo aveva sconfitto nel loro unico precedente confronto al Roland Garros nel 2024.

Il cammino di Cobolli

Anche Flavio Cobolli ha centrato i quarti di finale. Il romano ha superato il ceco Dalibor Svrcina con un doppio 6‑4, confermando il buon momento di forma e la solidità mostrata in campo.

Prestazione di Bellucci nei dettagli

Bellucci ha disputato una partita quasi perfetta: ha messo a segno dieci ace, non ha commesso doppi falli e ha vinto il 91 % dei punti con la prima di servizio, contro il 57 % dello spagnolo.

Ha chiuso il match con 25 vincenti e 15 errori non forzati, dominando anche nel computo totale dei punti (64 a 38). La partita è durata circa un’ora e quattordici minuti.

Contesto e statistiche

La vittoria di Bellucci rappresenta la terza affermazione in carriera contro un top 20 e il quarto quarto di finale raggiunto nel circuito maggiore, dopo Atlanta 2024, Rotterdam 2025 e Marrakech 2025. Inoltre, grazie ai punti conquistati ad Acapulco, Bellucci rientra nella top 100 mondiale.