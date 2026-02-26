Il Motomondiale 2026 si apre in Thailandia con una sfida già accesa tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi, protagonisti delle prime battute del weekend sul circuito di Buriram.

Le dichiarazioni dei piloti

Marc Marquez, campione del mondo in carica con la Ducati ufficiale, ha sottolineato la difficoltà di essere sempre il più veloce: “Ogni anno è dura, è impossibile essere il pilota più veloce in ogni gara, ma il mio obiettivo è trovare una buona costanza in tutte le piste. Mi aspetto di migliorare progressivamente nel corso del weekend in queste prime gare.

Siamo migliorati, ho iniziato a fare qualche passo avanti e ho iniziato a sentirmi come volevo. Il processo del mio recupero ha reso questo precampionato più duro, mi aspetto di cominciare bene. Vedremo, accanto a me ho i due piloti più veloci nei test di Sepang e Thailandia.”

Alex Marquez, suo fratello e compagno di squadra nel team Gresini, ha aggiunto: “Siamo stati i più veloci a Sepang, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quest’anno abbiamo avuto più lavoro nel provare le varie componenti e meno tempo per concentrarci su noi stessi. Essere felici al 100% è impossibile, tutti avrebbero voluto qualche giorno di test in più, la continuità sarà l’aspetto chiave.

Mi sento pronto per partire.”

Bezzecchi punta al titolo con Aprilia

Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, ha dichiarato: “Chiaramente spero di lottare per il titolo, ma il mio obiettivo al momento è partire meglio rispetto al 2025. Mi piacerebbe partire in un modo migliore, poi sarò aperto a cambiare il mio obiettivo dopo un paio di GP. Abbiamo vissuto un buon primo test a Sepang, è stato importante perché quando inizi una nuova stagione devi provare tante cose. È stato importante capire la linea da seguire, mentre qui a Buriram ci siamo concentrati di più sulla preparazione del weekend di gara. È difficile vedere il potenziale di tutti nei test, perché non sai mai quello che stanno facendo gli altri piloti.

Speriamo di partire nel modo giusto e di lottare per il vertice.”

Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marquez in Ducati, ha espresso ottimismo: “La moto mi piace, i test sono andati bene. Tutto fa sperare in un buon 2026. Alla fine poter guidare la moto spingendo al cento per cento è qualcosa che mi aiuta sicuramente. I test, rispetto allo scorso anno, sono andati decisamente meglio e quindi tutto fa sperare in una buona stagione o in un buon inizio. L’obiettivo sarà quello, cercare di essere costanti, cercare di essere veloci e poi vedremo più avanti.”

I test di Buriram e le aspettative

Nei test pre-stagionali a Buriram, Marco Bezzecchi ha stabilito il nuovo record sul giro, chiudendo in vetta alla classifica e confermando la competitività dell’Aprilia RS-GP.

L’Aprilia ha ottenuto un risultato 1-2 nella sessione finale, con Bezzecchi davanti a un altro pilota del team. Questo risultato ha rafforzato le aspettative sul potenziale del pilota romagnolo e della sua moto in vista del weekend di gara.