Mattia Bellucci ha ottenuto un’importante vittoria agli ottavi dell’ATP 500 di Acapulco, superando lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con un netto 6‑3, 6‑3. L’azzurro, numero 110 del ranking mondiale e alla prima partecipazione al torneo messicano, ha così conquistato l’accesso ai quarti di finale.

Il match si è disputato sull’hard court dell’Arena di Acapulco. Bellucci ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, conquistando un break per set e chiudendo l’incontro in due set. Il successo assume particolare valore considerando che Davidovich Fokina, testa di serie numero quattro, lo aveva eliminato proprio ad Acapulco un anno fa, dopo aver salvato quattro match point.

Prestazione solida e dominio al servizio

L’italiano ha mostrato una prestazione di grande solidità, soprattutto al servizio. Ha messo a segno dieci ace, non ha commesso doppi falli e ha vinto il 91% dei punti con la prima di servizio, contro il 57% dello spagnolo. In totale, Bellucci ha collezionato 25 vincenti e 15 errori non forzati, dominando il computo dei punti con 64 a 38.

Prossimo avversario e contesto del torneo

Ora Bellucci affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero otto. Tiafoe lo aveva battuto nell’unico precedente confronto diretto, disputato al Roland Garros 2024. Il successo ad Acapulco rappresenta la terza vittoria in carriera contro un top 20 per Bellucci e il quarto quarto di finale raggiunto nel circuito maggiore.

Numeri e dettagli della vittoria

Inoltre, si tratta della sua terza vittoria contro un top 20, dopo quelle ottenute a Rotterdam contro Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. È anche il suo quarto quarto di finale nel circuito maggiore, dopo Atlanta 2024, Rotterdam 2025 e Marrakech 2025.