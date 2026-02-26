La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Soldeu, in Andorra, per un fine settimana all’insegna della velocità. Il programma prevede una discesa libera e due superG, uno dei quali è un recupero della gara cancellata a Zauchensee. Le atlete italiane sono attese protagoniste: Sofia Goggia punta ad allungare in classifica generale, mentre Federica Brignone è alla ricerca della sua prima vittoria stagionale.

Goggia in testa al superG: un’occasione per incrementare il vantaggio

Sofia Goggia guida la classifica di specialità del superG e ha l’opportunità di aumentare il proprio distacco sulle avversarie.

La neozelandese Alice Robinson si posiziona come sua più diretta inseguitrice, con un ritardo di sessanta punti. Un risultato positivo a Soldeu potrebbe avvicinare la sciatrice bergamasca alla sua prima sfera di cristallo in questa disciplina, dopo i quattro trofei già conquistati in discesa libera. Tuttavia, la discesa libera – in programma domani – rappresenta ancora un ostacolo per Goggia, che in questa stagione non ha ancora ottenuto successi nella sua disciplina principale.

Brignone torna in discesa: obiettivo qualificazione e successo

Federica Brignone affronterà la prima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo con l’obiettivo di raccogliere punti fondamentali per la qualificazione alle finali di Lillehammer.

La sciatrice valdostana ritorna in gara dopo le ottime prestazioni di Cortina e può contare sulla sua vasta esperienza: è l’unica italiana ad aver vinto in Andorra e in superG, risultato ottenuto nel 2016.

Oltre a Goggia e Brignone, l’Italia schiera altre atlete in grado di competere. Laura Pirovano ha tre occasioni per conquistare il suo primo podio in carriera, mentre Roberta Melesi ed Elena Curtoni potrebbero sorprendere in superG. Nella discesa libera, l’attenzione è rivolta a Nicol Delago, già protagonista nelle prove cronometrate.

Assente Lindsey Vonn, che guida la classifica di discesa con quattrocento punti, seguita da Emma Aicher (duecentocinquantasei), Kira Weidle Winkelmann (duecentotrentadue), Pirovano (centosettantanove) e Goggia (centottanta).

Seguono Cornelia Huetter (centosettantanove) e Breezy Johnson, ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Coppa del Mondo nonostante un oro mondiale e uno olimpico.

Le prove cronometrate in vista della discesa libera

Le prove cronometrate in vista della discesa libera di Soldeu hanno fornito segnali incoraggianti, in particolare per Sofia Goggia, che si è classificata terza. La sciatrice bergamasca conferma così il suo ottimo stato di forma in vista del weekend andorrano.