La celebre pista Kandahar di Garmisch‑Partenkirchen ospita da oggi, giovedì 26 febbraio, la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Coppa del Mondo. La competizione, con partenza fissata alle ore 11.45, vede la partecipazione di una nutrita squadra italiana composta da nove atleti. Tra questi, particolare attenzione è rivolta a Dominik Paris e Giovanni Franzoni, reduci dalle recenti medaglie olimpiche conquistate a Milano‑Cortina 2026.

Programma delle gare e convocati azzurri

La sessione di prove sulla Kandahar proseguirà domani, venerdì 27 febbraio, sempre alle ore 11.45.

Il culmine del weekend agonistico è previsto per sabato 28 febbraio con la gara di discesa libera, seguito domenica primo marzo dal superG, entrambi con inizio alle ore 11.45. Il direttore tecnico Max Carca ha selezionato per la trasferta tedesca i seguenti atleti: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Max Perathoner e Marco Abbruzzese.

Dominik Paris: un legame speciale con la Kandahar

Tra gli azzurri convocati, Dominik Paris è considerato uno dei principali protagonisti attesi, trovandosi a competere su quella che viene definita una “pista amica”. Al suo fianco, Giovanni Franzoni si conferma come un altro atleta di punta, reduce dal successo olimpico con una medaglia nella discesa ai Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026.

Contesto della Coppa del Mondo e calendario

La stagione 2025‑2026 di Coppa del Mondo di sci alpino, giunta alla sua sessantesima edizione, ha preso il via il 25 ottobre 2025 a Sölden e si concluderà il 25 marzo 2026 a Lillehammer. È importante sottolineare che le gare di discesa libera e superG disputate durante i Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026 non influenzeranno la classifica generale di Coppa del Mondo. La competizione riprende il suo corso con l'importante appuntamento di Garmisch‑Partenkirchen.