Al PalaCasali di Ancona prende il via oggi pomeriggio la 57ª edizione dei Campionati Italiani Indoor di atletica, uno degli ultimi grandi appuntamenti prima dei Mondiali in sala di Torun. La manifestazione si annuncia di alto livello, con la partecipazione di numerose stelle azzurre.

Purtroppo, negli ultimi giorni è arrivato il forfait di Mattia Furlani a causa di uno stato influenzale, mentre restano in forse il campione iridato indoor di salto triplo Andy Diaz e il campione d’Europa dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli (iscritto sia nei 60 metri piani sia nei 60 hs).

Al netto di queste possibili defezioni, il campo partenti resta di grande spessore.

Le stelle confermate

Tra i nomi più attesi figurano Larissa Iapichino nel lungo, il leader mondiale stagionale Leonardo Fabbri nel peso (in pedana oggi pomeriggio nel prologo della manifestazione), il fresco primatista italiano dei 1500 metri indoor Federico Riva e il vice‑campione mondiale all’aperto di salto triplo Andrea Dallavalle, al debutto stagionale.

Uno dei momenti clou sarà la gara dei 60 metri donne, con lo scontro diretto tra l’argento mondiale Zaynab Dosso e l’enfant prodige Kelly Doualla. Attesa anche la primatista globale U18 Alessia Succo, che si confronterà con le migliori ostacoliste italiane, tra cui Giada Carmassi.

Altri protagonisti in gara

Nel programma figurano anche Francesco Fortunato e Antonella Palmisano nella marcia, Dario Dester e Sveva Gerevini nelle prove multiple, Matteo Oliveri, Simone Bertelli ed Elisa Molinarolo nell’asta, Pietro Arese nel mezzofondo, Ayomide Folorunso nei 400, la rientrante Dariya Derkach nel triplo, Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli nello sprint.

Informazioni sull'evento

L’evento si svolgerà da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo e vedrà in gara tre azzurri medagliati ai Mondiali di Tokyo: Andrea Dallavalle, Antonella Palmisano e Leonardo Fabbri. Confermate anche le campionesse europee indoor Zaynab Dosso e Larissa Iapichino. Tra gli iscritti, ma ancora in attesa di conferma, figurano Mattia Furlani, Andy Diaz e Lorenzo Simonelli.

L’evento coinvolge 381 atleti in rappresentanza di 106 società, in gara per 28 titoli. Le gare saranno trasmesse in diretta TV su RaiSport sabato e domenica dalle 16 alle 17.50, con streaming su Atletica Italiana TV e SportFace.