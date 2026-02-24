Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, si prepara al primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP a Buriram con prudenza e determinazione. Alla vigilia del GP Thailandia, il romagnolo ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto nei test invernali, ma ha sottolineato che le prove non possono essere paragonate a un vero weekend di gara.

Test positivi, ma con cautela

Bezzecchi ha commentato: “I test sono andati abbastanza bene, abbiamo lavorato molto e questo ci ha aiutato a capire come si comporta la RS‑GP26. Sono soddisfatto, anche se i test sono molto diversi da un weekend di gara.

Ora abbiamo un po’ di tempo per lavorare e analizzare i dati, cercando di individuare ulteriori aree di miglioramento. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro e non vedo l’ora di iniziare finalmente a correre”.

Il contesto e le aspettative

Il pilota Aprilia è considerato uno degli osservati speciali per il GP Thailandia, dopo aver impressionato nei test invernali e potenzialmente rappresentare l’antagonista principale delle Ducati, in particolare quella di Marc Marquez.

Conferme dai test in Thailandia

Nei test di Buriram, Bezzecchi ha ottenuto risultati di rilievo, confermando le buone sensazioni già emerse durante la preparazione invernale. Nonostante le premesse positive, il pilota ha ribadito che “i test sono molto diversi da un weekend di gara”, evidenziando la necessità di analizzare i dati e continuare a lavorare per migliorare ulteriormente.