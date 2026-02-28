Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, è scivolato nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, mentre era in testa alla gara. Il pilota ha definito l'accaduto come “un piccolo errore”, attribuendolo alla volontà di spingere al massimo, e ha già focalizzato la sua attenzione sulla gara principale in programma per domani.

La dinamica della caduta e l’analisi del pilota

La caduta è avvenuta in curva otto, con Bezzecchi che ha aperto troppo l’anteriore dopo aver toccato la linea bianca interna. “È stato un piccolo errore, direi non dovuto a un eccesso di confidenza ma alla ricerca di dare il massimo,” ha spiegato il pilota.

“Con Marc era già due o tre volte che ci sorpassavamo, volevo cercare di prendere qualche metro di vantaggio. Per chiudere bene la curva ho toccato un pochino la linea bianca interna e si è chiuso il davanti; ho provato a tenerla su dando gas ma mi si è chiusa del tutto.” Ha aggiunto: “Alla fine è una linea sottile tra essere un fenomeno e un co…one. Stamattina sono scivolato ma sono andato in pole, nella Sprint sono scivolato. È tutta esperienza. Fortunatamente è solo la gara corta, e si perdono meno punti.”

Lo sguardo alla gara lunga e la strategia per domani

Bezzecchi ha già proiettato la sua attenzione alla gara principale: “Già da domani sarà importante cercare di lavorare bene e cercare di mantenere la calma nonostante l’errore.

La gara sarà tosta perché è molto lunga e qui le usure sono altissime. Sarà una prova di sopravvivenza, dove la media ti aiuta a dare stabilità alla moto ma non farà tutta questa differenza.”

Conferma dell’errore e contesto della gara

