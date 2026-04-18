Jannik Sinner si appresta a scendere in campo al Masters 1000 di Madrid con un obiettivo chiaro: consolidare la propria leadership nel ranking ATP. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del mondo con 13.350 punti, gode di un significativo margine di 390 lunghezze sul suo diretto rivale, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, sarà assente nella capitale iberica a causa di un infortunio al polso, che lo ha già costretto a saltare anche l'ATP 500 di Barcellona. Questa defezione offre a Sinner un'opportunità cruciale per ampliare ulteriormente il divario e rafforzare la sua posizione al vertice.

Un elemento chiave a favore di Sinner è l'assenza di punti da difendere a Madrid, non avendo partecipato all'edizione precedente del torneo. Ogni risultato ottenuto alla Caja Magica si tradurrà quindi in un incremento netto del suo bottino. La sua qualificazione al secondo turno, garantita dal suo status di testa di serie, gli ha già assicurato i primi 10 punti. Avanzando, i guadagni aumentano progressivamente: 50 punti per il terzo turno, 100 per gli ottavi di finale, 200 per i quarti. Raggiungere la semifinale porterebbe 400 punti, la finale 650, mentre un'eventuale vittoria del torneo gli garantirebbe ben 1.000 punti, proiettandolo a un totale di 14.350 punti.

Sinner a Madrid: la proiezione dei punti

Il percorso di Jannik Sinner nel torneo madrileno si configura come un'occasione unica per distanziare ulteriormente Carlos Alcaraz. Ecco la proiezione dei punti che l'italiano può accumulare turno dopo turno:

Secondo turno: +10 punti

Terzo turno: +50 punti

Ottavi di finale: +100 punti

Quarti di finale: +200 punti

Semifinale: +400 punti

Finale: +650 punti

Vittoria del torneo: +1.000 punti

Ogni passo avanti di Sinner nel tabellone si traduce in un vantaggio crescente su Alcaraz, che non potrà replicare sul campo. Il divario potenziale potrebbe raggiungere cifre significative: 400 punti dopo il secondo turno, 440 dopo il terzo, 490 agli ottavi, 590 ai quarti, 790 in semifinale, 1.040 in finale e ben 1.390 in caso di trionfo finale.

Questa dinamica posiziona Sinner in una netta superiorità nella corsa al primato mondiale, almeno per le prossime settimane.

La corsa al numero uno: Sinner e Alcaraz

La rivalità tra Sinner e Alcaraz ha animato le recenti settimane del circuito tennistico. Jannik Sinner ha riconquistato la vetta del ranking ATP grazie alla sua vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, dove ha superato in finale proprio lo spagnolo. Il calendario del tennis professionistico prevede ora appuntamenti cruciali: dopo Madrid, i riflettori si sposteranno sugli Internazionali d’Italia e sul Roland Garros, tornei che metteranno in palio un elevato numero di punti e che potrebbero generare ulteriori ribaltamenti in classifica.

Tuttavia, l'assenza di Alcaraz a Madrid rappresenta per Sinner un'occasione d'oro per consolidare il suo primato, in vista dei futuri scontri diretti e delle prestigiose sfide che caratterizzeranno il resto della stagione.