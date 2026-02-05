L’Inter ha superato il Torino per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia, conquistando così l'accesso alle semifinali. La partita si è disputata allo U‑Power Stadium di Monza, dato che lo stadio di casa non era disponibile a causa dei preparativi per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici.

Una serata di turnover e giovani protagonisti

La squadra nerazzurra ha schierato una formazione rivoluzionata. Il tecnico Chivu ha deciso di puntare sui giovani e far rifiatare i veterani, come nel caso di Lautaro. Darmian è stato costretto a rinunciare all’ultimo momento per una gastroenterite.

In attacco hanno giocato Thuram e Bonny, con Martinez tra i pali e Diouf a centrocampo. Hanno inoltre fatto il loro esordio in prima squadra il classe 2007 Matteo Cocchi e Issiaka Kamate, dimostrando la fiducia riposta nel vivaio.

La cronaca del match

Il vantaggio dell’Inter è arrivato al 35’ del primo tempo con Bonny, che ha finalizzato di testa un perfetto cross del giovane Kamate. Nella ripresa, dopo appena due minuti, Diouf ha raddoppiato con un’azione orchestrata da Thuram. Il Torino ha reagito e al 13’ del secondo tempo Kulenovic ha accorciato le distanze con un colpo di testa. Poco dopo, Prati ha segnato di testa ma il gol è stato annullato per fuorigioco. La partita è rimasta in bilico fino alla fine, con cinque minuti di recupero molto intensi, ma l’Inter ha resistito e ha conquistato il passaggio del turno.

Contesto e reazioni

In tribuna, sotto la pioggia, era presente il presidente della Fifa Gianni Infantino. Poco prima del fischio d’inizio, Beppe Marotta ha espresso la propria indignazione per la vicenda Audero, sottolineando che “nulla ha a che fare con il dna dei tifosi nerazzurri”. I tifosi, infatti, hanno esposto uno striscione di solidarietà verso il giocatore, dimostrando vicinanza.

Prossimo turno e date delle semifinali

L’Inter affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Napoli e Como, che si disputerà il 10 febbraio. Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno: l’andata è prevista per il 4 marzo, il ritorno per il 22 aprile. La finale in gara secca è in programma per mercoledì 13 maggio.