Giovedì mattina a Bormio, sulla pista Stelvio, si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’evento, con partenza fissata alle ore 11.30, rappresenta un’occasione fondamentale per gli atleti di affinare la conoscenza del tracciato in vista della gara di sabato.

Programma e orari della seconda prova

La seconda prova cronometrata della discesa maschile è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 11.30 sulla Stelvio di Bormio. La diretta testuale sarà curata da OA Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus e HBO Max.

Non è prevista una diretta televisiva tradizionale.

Gli azzurri al via sulla Stelvio

Saranno cinque gli atleti italiani a prendere parte alla prova: Mattia Casse (pettorale n. 5) partirà alle 11.38.40, Giovanni Franzoni (n. 11) alle 11.46.10, Florian Schieder (n. 12) alle 11.47.25, Dominik Paris (n. 13) alle 11.48.40 e Christof Innerhofer (n. 24) alle 12.02.25.

Contesto e preparazione per la gara olimpica

La sessione odierna segue la prima prova cronometrata, nella quale l’americano Ryan Cochran‑Siegle ha ottenuto il miglior tempo in 1’56"08. Giovanni Franzoni si è piazzato secondo a 16 centesimi, mentre Dominik Paris ha chiuso quinto a 94 centesimi. La prova di giovedì servirà a consolidare il feeling con il tracciato in vista della competizione olimpica.

Analisi della preparazione azzurra

La prima prova ha confermato il buon stato di forma degli azzurri: Franzoni ha dimostrato di trovarsi a suo agio sulla Stelvio, mentre Paris ha ribadito il suo legame con la pista. Entrambi gli atleti hanno sottolineato, tuttavia, che le condizioni del fondo non sono ancora ottimali. La seconda prova rappresenta dunque un ulteriore banco di prova per affinare la preparazione in vista della discesa olimpica, permettendo agli sciatori di adattarsi al meglio alle caratteristiche tecniche del percorso.