La sprint femminile di biathlon (7,5 km) ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 si è svolta il 14 febbraio presso l'Arena Biathlon di Anterselva. L'evento, inserito tra le undici prove di biathlon del programma olimpico (cinque maschili, cinque femminili e una mista), ha visto la partecipazione delle migliori atlete internazionali.

La gara, iniziata alle ore 14:45, ha visto il successo della norvegese Maren Kirkeeide, che si è aggiudicata la medaglia d'oro. Tra le italiane in gara, Lisa Vittozzi ha ottenuto il quinto posto, mentre Dorothea Wierer era tra le atlete più attese della competizione.

Il programma della giornata

Il 14 febbraio 2026, la sprint femminile di biathlon è stata una delle otto finali in programma ai Giochi Olimpici. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, con grande attesa per le prestazioni delle atlete italiane e internazionali.

Le atlete italiane in gara

Tra le azzurre, Lisa Vittozzi ha chiuso la gara al quinto posto, confermandosi tra le protagoniste della disciplina. Dorothea Wierer, altro nome di spicco del biathlon italiano, ha preso parte alla competizione, che si è rivelata molto combattuta e di alto livello tecnico.

I risultati ufficiali e ulteriori dettagli sono disponibili sulle fonti di riferimento e nel calendario ufficiale dei Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026.