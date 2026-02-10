In Val di Fiemme, la prova sprint femminile a tecnica classica dei Giochi Invernali di Milano Cortina ha visto tutte e quattro le fondiste italiane in gara superare il primo turno, qualificandosi per i quarti di finale.

Prestazioni delle azzurre

La migliore tra le italiane è risultata Nicole Monsorno, fiemmese, che ha ottenuto il sesto tempo, conquistando così l'accesso ai quarti. A seguire, Caterina Ganz, di Cavalese, ha chiuso con l’ottavo crono. Federica Cassol, valdostana, si è piazzata al nono posto, mentre Iris De Martin Pinter, bellunese, ha ottenuto il diciannovesimo tempo tra le trenta qualificate.

Contesto e prospettive

La giornata è iniziata positivamente per l’Italia del fondo, con tutte le atlete al via che hanno centrato l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Le prestazioni di Monsorno, Ganz, Cassol e De Martin Pinter rappresentano un buon viatico per le fasi successive della competizione.

Qualificazione ai quarti di finale

La qualificazione delle quattro azzurre è stata definita un'ottima performance nella fase di qualificazione della sprint femminile a tecnica classica. Questo risultato sottolinea il pieno successo dell’Italia nel passaggio alla fase a eliminazione diretta, un segnale incoraggiante per il prosieguo dell'evento.