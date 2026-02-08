L’Italia ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella staffetta mista 4x6 km di biathlon ad Anterselva, in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il quartetto azzurro, composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, si è classificato al secondo posto, alle spalle di una Francia dimostratasi imprendibile.

La gara e le frazioni decisive

La squadra francese, data per favorita, ha dominato la competizione con un tempo di 1:04’15"5, facendo registrare sette ricariche e imponendosi con autorevolezza.

Il team transalpino era formato da Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot e Julia Simon, con quest’ultima capace di gestire il vantaggio accumulato nella frazione conclusiva.

L’Italia ha risposto con una prestazione compatta: Giacomel ha mantenuto il gruppo nelle prime fasi, Hofer e Wierer hanno tenuto la squadra in corsa, ma è stata la performance di Lisa Vittozzi a fare la differenza. All’ultimo poligono, di fronte alla pressione delle avversarie, Vittozzi ha dimostrato una precisione impeccabile, centrando la perfezione al tiro e assicurandosi l’argento con un margine di 25"8 sulla Germania.

Podio e classifica finale

Il terzo posto è andato alla Germania, con il quartetto composto da Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt e Franziska Preuss, che ha concluso la gara a +1’05"3.

La Norvegia si è piazzata al quarto posto a +1’37"2, seguita dalla Svezia a +1’40"8. Completano la top ten Finlandia, Austria, Ucraina, Polonia e Svizzera.

Questo risultato segna un importante ritorno sul podio per l’Italia nella staffetta mista, dopo i bronzi ottenuti a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, confermando la costante competitività della squadra azzurra in questa disciplina.

Contesto e precedenti

Il quartetto azzurro ha confermato il proprio valore in una gara in cui la Francia ha mostrato una netta superiorità. La medaglia d’argento conquistata ad Anterselva ribadisce la forza del team italiano nella staffetta mista di biathlon, una specialità che vede gli atleti impegnati in una sfida di resistenza, velocità e precisione al poligono.